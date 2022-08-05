Такі дії силовики аргументували бажанням дізнаватися інформацію з "різних точок зору". Семінар "Україна – у фокусі різних поглядів" був внутрішньою подією спільно з "Координаційною радою організації російських співвітчизників Австрії".

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Захід відбувся без уваги ЗМІ, проте 1 серпня на фейсбук-сторінці російської організації з'явилося відео події. Наразі ролик пропагандисти видалили. Проте в австрійських медіа опублікували низку матеріалів з обуренням. Зокрема, невдоволення висловило українське посольство.

Пояснення поліцейських

Головне управління поліції Відня 3 серпня у твітері стало на захист пропагандистів. Пояснили, що навчальні семінари "Безпека і поліція" проводять роками, щоб отримати базові знання про війни та причини міграції. Це потрібно для ефективнішого спілкування зі зацікавленими особами. Раніше такі події стосувалися Іраку, Сирії та Афганістану.

"Нас звинувачують, що подією наприкінці червня ми запропонували "сцену для кремлівської пропаганди". Категорично не погоджуємося, це був дискусійний захід, на якому різні спікери представляли різні підходи до війни в Україні та її причини, як з проукраїнської, так і з проросійської точок зору", – написали поліцейські.

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Додали, що проросійський кут зору аудиторія сприйняла "як дуже суперечливу, а на пленарному засіданні виникли гострі суперечності". Запевнили, що поліція не підтримує російські заяви.

Заява українського посольства

Австрійські ЗМІ повідомили, що представник посольства України у Відні обурився через просування пропаганди у державних інституціях. Він наголосив, в уявлення росії всі українці є нацистами, тому їх треба "денацифікувати".

Це наративи, які легітимізують вбивства українців,

– пояснив дипломат для агентства APA.

Наразі посольство України планує провести переговори з відповідальними органами.

Хто взяв участь у події

Видання APA зазначило, що було мінімум 3 експерти з "Координаційної ради організації російських співвітчизників". Одна з них – Єлена, яка після 2014 року на окуповані території Донеччини та Луганщини привозила "гуманітарну допомогу". Вона заявляла, що Україна обстрілює Донбас.

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Також на семінарі була історикиня Єлена С. з Луганська, яка доводила, що терміну "Україна" не було в XVII столітті. Також участь взяв психолог Дмитро К. Він критикував українську діаспору.

Поліцейські не повідомляють, хто брав участь в семінарі з українського боку.

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