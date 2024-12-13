Известно, что осужденная переписывалась с постоянным представителем России при ООН Василием Небензей. Женщина сообщала о том, что украинцы, якобы, поддерживают так называемую "сво", передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Что натворила мать бывшего народного депутата

Следствие установило, что обвиняемая, которая возглавляет одну из украинских правозащитных общественных организаций, после полномасштабного вторжения активно помогала захватчикам продвигать их пропагандистские нарративы.

Так, в феврале 2022 года женщина подготовила письмо на имя Небензи, в котором рассказывала о событиях, якобы происходящих в Киеве и в Украине.

Она писала, что "народ Украины поддерживает так называемую "спецоперацию России в Украине", о том, что в Украине начались мародерства, убийства, грабежи, а также будто политики официально призывают "убивать россиян".

28 февраля 2022 года во время одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, Небензя сослался в своей официальной речи на это письмо как доказательство противоправных действий Украины.



До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей.

Отметим, что, предварительно, речь идет о матери погибшей в ДТП экс-нардепа от "Партии регионов" Ирины Бережной – Елене Бережной.

К слову, еще в 2018 году к Елене Бережной наведывались с обысками правоохранители в рамках уголовного производства по статьям "насильственное свержение власти" и "госизмена".