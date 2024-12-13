Відомо, що засуджена листувалася із постійним представником Росії при ООН Василем Небензею. Жінка повідомляла про те, що українці, буцімто, підтримують так звану "сво", передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Що накоїла матір колишньої народної депутатки

Слідство встановило, що обвинувачена, яка очолює одну із українських правозахисних громадських організацій, після повномасштабного вторгнення активно допомагала загарбникам просувати їх пропагандистські наративи.

Так, у лютому 2022 року жінка підготувала лист на ім’я Небензі, в якому розповідала про події, що нібито відбуваються у Києві та в Україні.

Вона писала, що "народ України підтримує так звану "спецоперацію Росії в Україні", про те, що в Україні почались мародерства, вбивства, грабежі, а також ніби політики офіційно закликають "вбивати росіян".

28 лютого 2022 року під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, Небензя послався у своїй офіційній промові на цей лист як доказ протиправних дій України.



До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

Зазначимо, що, попередньо, йдеться про матір загиблої у ДТП екснардепки від "Партії регіонів" Ірини Бережної – Олену Бережну.

До слова, ще у 2018 році до Олени Бережної навідувалися із обшуками правоохоронці у межах кримінального провадження за статтями "насильницьке повалення влади" та "держзрада".