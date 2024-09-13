За даними слідства, колишній нардеп, всупереч обмеженням, встановленим законодавством, створив за кордоном мережу компаній, оформлених на нього або на підконтрольних йому осіб та найближчих родичів.

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Екснардепу-регіоналу повідомили про підозру

Підозрюваний фактично здійснював керівництво цією господарською діяльністю. Серед іншого, компанії отримували на банківські рахунки кошти "сумнівного походження", що перераховували на рахунки екснардепа. Він розпоряджався грошима на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту.

Колишньому нардепу оголосили про підозру / Фото Офісу генпрокурора

За даними слідства, упродовж 2011 – 2018 років підозрюваний отримав 387,6 мільйона доходу, який підлягав оподаткуванню. Однак, приховав цей факт і не відобразив його у податковій звітності. Відтак, не нараховано та не сплачено до держбюджету податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.

За результатами проведених судово-економічних експертиз встановлено ухилення підозрюваним від сплати податків на загальну суму 71,4 мільйона гривень,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Підозрюваному загрожує до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Зверніть увагу! Правоохоронці не розкривають імені підозрюваного. Втім, у ДБР уточнили, що це народний депутат I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції "Партії регіонів" та очільник КМДА. Ймовірно, йдеться про Володимира Макеєнка.