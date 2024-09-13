По данным следствия, бывший нардеп, вопреки ограничениям, установленным законодательством, создал за рубежом сеть компаний, оформленных на него или на подконтрольных ему лиц и ближайших родственников.

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Бывшему нардепу-регионалу сообщили о подозрении

Подозреваемый фактически осуществлял руководство этой хозяйственной деятельностью. Среди прочего, компании получали на банковские счета средства "сомнительного происхождения", что перечисляли на счета экс-нардепа. Он распоряжался деньгами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита.

Бывшему нардепу объявили о подозрении / Фото Офиса генпрокурора

По данным следствия, в течение 2011 – 2018 годов подозреваемый получил 387,6 миллиона дохода, который подлежал налогообложению. Однако скрыл этот факт и не отразил его в налоговой отчетности. Поэтому, не начислено и не уплачено в госбюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор.

По результатам проведенных судебно-экономических экспертиз установлено уклонение подозреваемым от уплаты налогов на общую сумму 71,4 миллиона гривен,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением ГБР при оперативном сопровождении СБУ.

Обратите внимание! Правоохранители не раскрывают имени подозреваемого. Впрочем, в ГБР уточнили, что это народный депутат I, III-VII созывов, в прошлом – заместитель председателя фракции "Партии регионов" и глава КГГА. Вероятно, речь идет о Владимире Макеенко.