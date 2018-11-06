Обшуки в Олени Бережної: в СБУ назвали причину

У Службі безпеки України підтвердили, що її працівники прийшли 6 листопада з обшуками у квартиру Олени Бережної, яка є матір’ю загиблої екс-нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної.

Цю інформацію підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянска, повідомляє "Українська правда".

24 канал повідомляв, що 6 листопада силовики прийшли з обшуками до помешкань Олени Бережної та колишньої заступниці мера Києва Ірени Кільчицької.

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Про проведені обшуки повідомила і прес-служба СБУ, але у повідомленні не вказані конкретні імена. Проте Гітлянська підтвердила, що мовиться про Олену Бережну.

Так, обшуки відбулися у межах кримінального провадження за статтями "насильницьке повалення влади" і "держзрада".

"Співробітники СБУ проводять у Києві низку санкціонованих слідчим суддею слідчих дій в осіб, які сприяли спецслужбам країни-агресора у реалізації плану з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні", – повідомили в СБУ.

Під час досудового слідства оперативники спецслужби встановили, що одна із фігурантів справи систематично відвідує РФ, де проводить зустрічі з колишніми українськими високопосадовцями, а також представниками державних органів країни-агресора,

– додали у спецслужбі.

Там зазначили, що за вказівками і фінансуванням кураторів "громадський діяч" систематично організовує та проводить у Києві та обласних центрах України акції протесту, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.

Хто така Олена Бережна? Її донька Ірина Бережна була депутатом 6-го і 7-го скликань Верховної Ради від "Партії регіонів", входила до комітету з питань правосуддя. І матір, і донька були добре відомі своєю проросійською позицією. Зокрема, Олена Бережна брала участь у проросійській акції "Безсмертний полк" у Києві.