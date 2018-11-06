Силовики обшукують квартири Кільчицької і матері загиблої депутатки Бережної

У вівторок, 6 листопада, силовики проводять обшуки у квартирах колишньої заступниці мера Києва Ірени Кільчицької та матері загиблої колишньої депутатки Верховної Ради Ірини Бережної – Олени.

Про це повідомляє "112 Україна".

За словами правоохоронців, вони шукають докази сепаратистської діяльності Ірени Кільчицької та Олени Бережної.

Сама Бережна підтвердила, що під дверима її квартири присутні працівники СБУ.

"Зараз двері моєї квартири виламують працівники СБУ, вони також проводять обшуки у всіх, хто брав участь у підготовці сьогоднішнього мітингу біля пам'ятника легендарному полководцю-генералу Миколі Ватутіну", – написала у Facebook Бережна.

Нагадаємо, 5 серпня 2017 року колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.

Хто така Ірена Кільчицька? З липня 2007 року до 2010 року була заступником мера Києва під час перебування на посаді Леоніда Черновецького. Віце-президент "Правекс-банку", що належить Черновецькому.

Хто така Олена Бережна? Її донька Ірина Бережна була депутатом 6-го і 7-го скликань Верховної Ради від "Партії регіонів", входила до комітету з питань правосуддя. І матір, і донька були добре відомі своєю проросійською позицією. Зокрема, Олена Бережна брала участь у проросійській акції "Безсмертний полк" у Києві.