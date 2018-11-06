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      Силовики обыскивают квартиры Кильчицкой и матери погибшей депутатки Бережной

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      В квартирах Кильчицкой и Бережной походятобыски
      В квартирах Кильчицкой и Бережной походятобыски / Коллаж 24 канала

      Во вторник, 6 ноября, силовики проводят обыски в квартирах бывшей заместительницы мэра Киева Ирэны Кильчицкой и матери погибшей бывшей депутатки Верховной Рады Ирины Бережной – Елены.

      Об этом сообщает "112 Украина".

      По словам правоохранителей, они ищут доказательства сепаратистской деятельности Ирэны Кильчицкой и Елены Бережной.

      Сама Бережная подтвердила, что под дверью ее квартиры присутствуют сотрудники СБУ.

      "Сейчас дверь моей квартиры выламывают работники СБУ, они также проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего митинга возле памятника легендарному полководцу-генералу Николаю Ватутину", – написала в Facebook Бережная.

      Напомним, 5 августа 2017 года бывший народный депутат от "Партии Регионов" Ирина Бережная погибла в ДТП, которое случилось на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

      Кто такая Ирэна Кильчицкая? С июля 2007 года до 2010 года была заместителем мэра Киева во время пребывания на должности Леонида Черновецкого. Вице-президент "Правэкс-банка", который принадлежит Черновецкому.

      Кто такая Елена Бережная? Ее дочь Ирина Бережная была депутатом 6-го и 7-го созывов Верховной Рады от "Партии регионов", входила в комитет по вопросам правосудия. И мать, и дочь были хорошо известны своей пророссийской позицией. В частности, Елена Бережная участвовала в пророссийской акции "Бессмертный полк" в Киеве.

      Теги: Новости Украины Расследования СБУ Ирена Кильчицкая Погибла Ирина Бережная
      Источник: 24 Канал
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