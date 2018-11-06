Обыски у Елены Бережной: в СБУ назвали причину

В Службе безопасности Украины подтвердили, что ее сотрудники пришли 6 ноября с обысками в квартиру Елены Бережной, которая является матерью погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Украинская правда".

24 канал сообщал, что 6 ноября силовики пришли с обысками в дома Елены Бережной и бывшей заместителя мэра Киева Ирены Кильчицкой.

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О проведенных обысках сообщила и пресс-служба СБУ, но в сообщении не указаны конкретные имена. Однако Гитлянская подтвердила, что говорится о Елене Бережной.

Так, обыски прошли в рамках уголовного производства по статьям "насильственное свержение власти" и "госизмена".

"Сотрудники СБУ проводят в Киеве ряд санкционированных следственным судьей следственных действий у лиц, которые способствовали спецслужбам страны-агрессора в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине", – сообщили в СБУ.

Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора,

– добавили в спецслужбе.

Там отметили, что по указаниям и финансированию кураторов "общественный деятель" систематически организует и проводит в Киеве и областных центрах Украины акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

Кто такая Елена Бережная? Ее дочь Ирина Бережная была депутатом 6-го и 7-го созывов Верховной Рады от "Партии регионов", входила в комитет по вопросам правосудия. И мать, и дочь были хорошо известны своей пророссийской позицией. В частности, Елена Бережная участвовала в пророссийской акции "Бессмертный полк" в Киеве.