Санкції до Кота застосували через його проросійські погляди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції.

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Яке майно Юрія Кота стягнули в дохід держави

Юрій Кот наразі проживає в Москві. Він активно співпрацює із російськими медіа та систематично поширює антиукраїнську пропаганду.

Телеведучий також бере участь в антиукраїнських організаціях "Безсмертний полк України" та "Комітет спасіння України"

Суд вирішив в дохід держави стягнути 4 земельні ділянки у Житомирській області, 3 одиниці вогнепальної зброї та автомобіль Skoda Octavia Elegance. Також у Кота конфіскують майнові права на сім телевізійних проєктів.

Окрім цього, суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ "Золота Фішка" та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.

Це рішення Кот може оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС впродовж 5 днів.

Нагадаємо, що СБУ 2 серпня 2022 року оголосила телеведучому про підозру у держзраді. До 2014 року він неодноразово їздив до Росії, потім був ведучим на Антимайдані у Києві, а після перемоги Революції Гідності – взагалі переїхав на російську територію.

Також з 18 листопада 2023 року Юрій Кот перебуває під санкціями РНБО.