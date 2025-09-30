Про це у вівторок, 30 вересня, повідомила Харківська обласна прокуратура, передає 24 Канал. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Який вирок отримав чоловік балетмейстерки?

Шевченківський районний суд Харкова визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Йому призначили максимальне покарання за частиною 1 статті 115 ККУ – 15 років позбавлення волі.

До слова, вину у вбивстві дружини зловмисник визнав.

Що відомо про вбивство Марії Холодної?

Зверніть увагу, 18+! Текст містить інформацію, яка може шокувати читача. Не рекомендовано до перегляду неповнолітнім і людям із чутливою психікою.

Убивство сталося 17 лютого 2024 року у Харкові. До правоохоронців звернулася мати, яка повідомила про зникнення доньки – головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії. Вона перестала відповідати на дзвінки та "доволі дивно" писала в месенджерах.

Правоохоронці встановили, що балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тож вирішили пожити окремо. За кілька днів до звернення матері до поліції зловмисник приїхав до дружини з валізою, аби нібито забрати особисті речі.

На ґрунті ревнощів він підозрював дружину у зраді, тому періодично відстежував її спілкування в месенджері,

– йдеться в повідомленні.

Під час сварки чоловік наніс їй ножові поранення, що призвели до смерті. Потім зловмисник розчленував тіло жінки: кисті рук і голову поклав у пакет, а тулуб – у валізу.

Вбивця прибрав і вимив квартиру, а пакет із рештками тіла закопав у лісопосадці. Згодом він вирушив до дачного кооперативу, де в покинутому льосі облив паливом тіло жінки, закидав його автомобільними шинами й підпалив.

Однак аби полум'я не перекинулося на будинок, чоловік закрив кришку льоха. Саме через це вогонь згас, а тіло не згоріло повністю.

Після вбивства зловмисник намагався створити враження, що його дружина й досі жива – возив її телефон містом і відповідав на повідомлення.

