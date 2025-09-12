На прощання прийшли десятки місцевих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

Як на Вінниччині прощаються із вбитими школярами?

У селі Копистирин прощаються зі школярами Миколою Біликом та Владиславом Бевзою. У їх вбивстві підозрюють колишнього вчителя одного з юнаків.

На прощання зі школярами зібралися десятки людей, серед них односельці та школярі. Почалося прощання біля їхніх осель, а потім колони людей попрямували до церкви.

Прощання зі школярами у Копистирині: дивіться відео

У Копистирині прощаються з вбитими школярами (фото Дениса Булавіна / hromadske)

Що відомо про вбивство школярів на Вінниччині?