На прощання прийшли десятки місцевих.
Як на Вінниччині прощаються із вбитими школярами?
У селі Копистирин прощаються зі школярами Миколою Біликом та Владиславом Бевзою. У їх вбивстві підозрюють колишнього вчителя одного з юнаків.
На прощання зі школярами зібралися десятки людей, серед них односельці та школярі. Почалося прощання біля їхніх осель, а потім колони людей попрямували до церкви.
Прощання зі школярами у Копистирині: дивіться відео
У Копистирині прощаються з вбитими школярами (фото Дениса Булавіна / hromadske)
Що відомо про вбивство школярів на Вінниччині?
- У Шаргороді Вінницької області вбито двох підлітків, підозрюваний – їхній колишній 23-річний вчитель.
- Тіла дітей із ножовими пораненнями виявив місцевий житель. Незабаром правоохоронці затримали ймовірного вбивцю, що утік із місця події. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, колишній вчитель загиблих.
- За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство двох або більше осіб. Якщо провина вчителя буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.