Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС України. 23 червня у селі Жупани на Львівщині зникла дворічна Яна Палько. Дитина вийшла з дому близько 18:00 і не повернулася.

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Яну Палько виявили живою на Закарпатті

Пошуки тривали кілька днів – правоохоронці, рятувальники, волонтери та місцеві мешканці прочісували ліси, поля та водойми, залучаючи кінологів зі службовими собаками і безпілотні літальні апарати.

Станом на 3:00 ночі до пошукової операції було залучено понад 580 осіб, 3 кінологічних розрахунки, 12 дронів і 22 одиниці спецтехніки. Додатково у пошуках працювали 44 рятувальники, 6 одиниць техніки та 2 безпілотники ДСНС.

Зранку 24 червня, о 05:42, дитину знайшли живою в селі Розтоки Рахівського району Закарпаття. Місцезнаходження Яни виявили за допомогою сучасної техніки, яку надали шведські партнери. Це підтверджує важливість міжнародної співпраці та якісного технічного забезпечення рятувальних служб.

Пошуки 2-річної Яни Палько завершилися успіхом: дивитися відео

Правоохоронці та ДСНС подякували партнерам за допомогу та наголосили, що пошуково-рятувальна операція була злагодженою та ефективною.

Поліція Львівської області просить повідомляти будь-яку інформацію, що може допомогти в подібних випадках, за телефонами +380689052032 або 102.