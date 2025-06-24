Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. 23 июня в селе Жупаны на Львовщине исчезла двухлетняя Яна Палько. Ребенок вышел из дома около 18:00 и не вернулся.

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Яну Палько обнаружили живой на Закарпатье

Поиски продолжались несколько дней – правоохранители, спасатели, волонтеры и местные жители прочесывали леса, поля и водоемы, привлекая кинологов со служебными собаками и беспилотные летательные аппараты.

По состоянию на 3:00 ночи к поисковой операции было привлечено более 580 человек, 3 кинологических расчета, 12 дронов и 22 единицы спецтехники. Дополнительно в поисках работали 44 спасателя, 6 единиц техники и 2 беспилотника ГСЧС.

Утром 24 июня, в 05:42, ребенка нашли живым в селе Розтоки Раховского района Закарпатья. Местонахождение Яны обнаружили с помощью современной техники, которую предоставили шведские партнеры. Это подтверждает важность международного сотрудничества и качественного технического обеспечения спасательных служб.

Поиски 2-летней Яны Палько завершились успехом: смотреть видео

Правоохранители и ГСЧС поблагодарили партнеров за помощь и отметили, что поисково-спасательная операция была слаженной и эффективной.

Полиция Львовской области просит сообщать любую информацию, что может помочь в подобных случаях, по телефонам +380689052032 или 102.