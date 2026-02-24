Вранці 24 лютого Марія Мимохід вирушила до ліцею в Київському районі Одеси та зникла. Про це йдеться у заяві поліції.

Що відомо про зникнення 10-річної Марії?

Відомо, що у навчальному закладі дівчинка так і не з'явилася. Поліцейські міста наразі намагаються встановити місцеперебування дитини.

Правоохоронці опублікували прикмети 10-річної Марії Мимохід. Вона має худорляву статуру. блакитні очі, довге темно-русяве волосся, заплетене в косичку. Зріст школярки приблизно 154 сантиметрів. Дівчинка має родимку на підборідді.

У день зникнення Марія була одягнена у світлі штани з фіолетовим відтінком та фіолетову куртку. При собі мала біло-чорний рюкзак.

В Одесі шукають 10-річну Марію Мимохід / Фото поліція

Зверніть увагу! Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про місце перебування дитини, повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінії 102 чи 112.

