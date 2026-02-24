Утром 24 февраля Мария Мимохид отправилась в лицей в Киевском районе Одессы и исчезла. Об этом говорится в заявлении полиции.

Что известно об исчезновении 10-летней Марии?

Известно, что в учебном заведении девочка так и не появилась. Полицейские города сейчас пытаются установить местонахождение ребенка.

Правоохранители опубликовали приметы 10-летней Марии Мимоход. Она имеет худощавое телосложение. голубые глаза, длинные темно-русые волосы, заплетенные в косичку. Рост школьницы примерно 154 сантиметров. Девочка имеет родинку на подбородке.

В день исчезновения Мария была одета в светлые брюки с фиолетовым оттенком и фиолетовую куртку. При себе имела бело-черный рюкзак.

В Одессе ищут 10-летнюю Марию Мимоход / Фото полиция

Обратите внимание! Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о месте пребывания ребенка, сообщить в ОРУП № 1 по номеру телефона (048) 779 49 62 или по спецлинии 102 или 112.

