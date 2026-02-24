Утром 24 февраля Мария Мимохид отправилась в лицей в Киевском районе Одессы и исчезла. Об этом говорится в заявлении полиции.
Смотрите также Сами позвонили на 112: в Киеве дети заблудились в канализации под Крещатиком
Что известно об исчезновении 10-летней Марии?
Известно, что в учебном заведении девочка так и не появилась. Полицейские города сейчас пытаются установить местонахождение ребенка.
Правоохранители опубликовали приметы 10-летней Марии Мимоход. Она имеет худощавое телосложение. голубые глаза, длинные темно-русые волосы, заплетенные в косичку. Рост школьницы примерно 154 сантиметров. Девочка имеет родинку на подбородке.
В день исчезновения Мария была одета в светлые брюки с фиолетовым оттенком и фиолетовую куртку. При себе имела бело-черный рюкзак.
В Одессе ищут 10-летнюю Марию Мимоход / Фото полиция
Обратите внимание! Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о месте пребывания ребенка, сообщить в ОРУП № 1 по номеру телефона (048) 779 49 62 или по спецлинии 102 или 112.
Другие новости о пропаже детей и несовершеннолетних
- 17 февраля 14-летняя Анастасия Сытникова пропала в Соборном районе Днепра. Вскоре девушку нашли мертвой.
- В Черновицкой области два дня разыскивали 13-летнюю Юлию Волощук. Девочку нашли живой и невредимой. Оказалось, что ее похитил 37-летний мужчина. Злоумышленник вывез и удерживал ребенка против ее воли в домах родственников в Черновицком районе.
- В Кривом Роге около 5-ти утра 16-летняя Дарья Ткачева ушла из дома, оставив прощальную записку. Почти двое суток полиция и волонтеры искали девушку в районе Заречного. К поискам также присоединились водолазы, которые работали на водоеме возле моста. Вечером 6 сентября в водоеме было найдено тело девушки.