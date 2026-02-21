В спасательной операции участвовали патрульные и работники ГСЧС. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Как дети заблудились в канализации под Крещатиком?

Патрульные не указали, зачем дети полезли в канализацию. Судя по кадрам видео, некоторые из них были одеты как диггер – то есть человек, который исследует искусственные подземелья.

Справка. К киевским подземным коммуникациям относят метро, теплотрассы, коллекторы, дренажные системы, подводные реки, водопроводы, системы подвалов и тому подобное. Часто они переплетаются между собой, образуя разветвленную систему подземных ходов и тоннелей.

Детей пришлось искать, ведь они не могли объяснить, где находятся.

На спецлинию 112 обратились дети, которые сообщили, что заблудились в канализации под столицей. Они очень замерзли и просили помощи (...) Патрульные совместно со спасателями ГСЧС обследовали люки и дождевую канализацию. Мы оперативно обнаружили детей в сливной канализации на Крещатике. Патрульные успокоили потерянных детей, а спасатели достали их из подземной ловушки,

– привел детали Белошицкий.

С детьми все в порядке, но все обстоятельства выясняют работники ювенальной превенции.

Спасатели достают детей из канализации на Крещатике: смотрите видео

Алексей Билошицкий отметил: канализационная сеть – это опасный лабиринт, где в любой момент могут произойти завалы, утечка ядовитых газов или внезапное затопление.

"Обращаюсь к родителям: говорите со своими детьми о безопасности. Объясняйте, что любопытство не должно подвергать их опасности. Наша общая ответственность – сохранить их жизни и здоровье", – отметил полицейский.

