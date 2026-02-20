Почему мобилизовали отца-одиночку в Кривом Роге и было ли это законно?

ТЦК мобилизовали мужчину, который воспитывал 14-летнего сына. В медиа эта информация вызвала возмущение, а омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на событие и объяснил почему так произошло.

Оказалось, что мужчину в Кривом Роге забрали в ТЦК законно – фактической отсрочки он не имел. Парень из-за безответственности родителей оказался в детском доме.

Отметим! К счастью, на контакт вышла мать мальчика, которая готовит документы, чтобы забрать его.

Представитель Уполномоченного в Днепропетровской области Алексей Урлаткин провел расследование и выяснил основания изъятия ребенка и мобилизации отца. Стало известно, что мужчина действительно с 2022 года начал самостоятельно воспитывать ребенка, когда его мать уехала за границу. Однако в его мобилизации сыграла роль важная деталь – юридически факт единоличного воспитания мужчина не оформил. Поэтому он и не имел права на отсрочку – мать парня не лишена родительских прав, а сам мужчина не оформил себя как отца-одиночку.

Хотя Лубинец добавил, что Служба по делам детей еще в 2023 году неоднократно рекомендовала подать и оформить необходимые документы.

Омбудсмен отметил, что в Украине в последнее время подобные ситуации происходят часто и именно из-за ненадлежаще оформленных документов.

Ситуация показала простую, но очень важную вещь: если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть оформлено юридически. Иначе государство не видит реальной картины и не может полноценно защитить ни ребенка, ни взрослого. В военное время это может иметь серьезные последствия,

– отметил Дмитрий Лубинец.

Он отмечает, что родителям, которые самостоятельно воспитывают ребенка необходимо привести документы в порядок и все оформить: как статус одинокого отца или матери, так и определенное место жительства ребенка, решение суда по алиментам или родительских прав.

Как отцу-одиночке или матери-одиночке оформить отсрочку от мобилизации?

Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка, могут получить отсрочку только в некоторых случаях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Среди этих оснований:

отец или мать имеет на иждивении трех и более детей до 18 лет и не имеет задолженности по уплате алиментов;

и не имеет задолженности по уплате алиментов; самостоятельно воспитываете несовершеннолетнего ребенка или детей , вследствие того, что второй из родителей умер, лишен родительских прав, пропал без вести, отбывает наказание и т.д.);

, вследствие того, что второй из родителей умер, лишен родительских прав, пропал без вести, отбывает наказание и т.д.); воспитывает ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка , который нуждается в длительном лечении или паллиативной помощи;

, который нуждается в длительном лечении или паллиативной помощи; имеет совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;

является усыновителем или опекуном ребенка-сироты / ребенка, лишенного родительской опеки;

имеет несовершеннолетнего ребенка, а муж/жена уже проходит военную службу;

потеряли близкого родственника, который погиб или пропал без вести во время защиты Украины с 2014 года.

С ноября 2025 года родители-одиночки могут подать заявку на отсрочку в приложении Резерв+, без очередей в ТЦК. Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах.

Гражданин должен обновить данные в приложении и через соответствующий раздел подать заявку. Если он имеет право на отсрочку, то она появится в электронном военном документе в течение некоторого времени.

Важно! В Государственном реестре актов гражданского состояния должны быть актуальные данные о ребенке и о том, почему у него нет второго родителя. Если эти данные отсутствуют или неправильные, их надо обновить в любом отделе ГРАГС перед подачей заявки.

