Об этом свидетельствует решение Харьковского окружного суда.

Читайте также Вениславский раскрыл, сколько людей ТЦК мобилизует ежемесячно

Как удалось освободиться с учета после смены пола?

В Харьковский суд обратился мужчина с просьбой отменить решение ТЦК и СП об отказе в снятии с воинского учета и признать его противоправным.

В иске указано, что истец официально сменил пол с мужского на женский. Это подтверждается медицинской справкой от 16 января 2025 года и соответствующими изменениями в документах о гражданском состоянии.

Гражданин пришел в ТЦК с новым паспортом, однако, ему отказали в просьбе снять с учета без ВЛК.

И все же, суд признал отказ незаконным. Он настоял на исключении из учета и реестра "Оберег", ведь истец не относится к военнообязанным женщинам.

Что нового известно о мобилизации в Украине?