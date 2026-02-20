Чому мобілізували батька-одинака в Кривому Розі й це було законно?

ТЦК мобілізували чоловіка, який виховував 14-річного сина. У медіа ця інформація викликала обурення, а омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на подію та пояснив чому так сталося.

Виявилося, що чоловіка в Кривому Розі забрали до ТЦК законно – фактичної відстрочки він не мав. Хлопець через безвідповідальність батьків опинився в дитячому будинку.

Зазначимо! На щастя, на контакт вийшла мати хлопчика, яка готує документи, аби забрати його.

Представник Уповноваженого у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін провів розслідування й з'ясував підстави вилучення дитини та мобілізації батька. Стало відомо, що чоловік дійсно з 2022 року почав самостійно виховувати дитину, коли його мати поїхала за кордон. Однак в його мобілізації зіграла роль важлива деталь – юридично факт одноосібного виховання чоловік не оформив. Відтак він і не мав права на відстрочку – мати хлопця не позбавлена батьківських прав, а сам чоловік не оформив себе як батька-одинака.

Хоча Лубінець додав, що Служба у справах дітей ще у 2023 році неодноразово рекомендувала подати та оформити необхідні документи.

Омбудсмен зауважив, що в Україні останнім часом подібні ситуації стаються часто й саме через неналежно оформлені документи.

Ситуація показала просту, але дуже важливу річ: якщо дитину фактично виховує один із батьків, це обов’язково має бути оформлено юридично. Інакше держава не бачить реальної картини і не може повноцінно захистити ні дитину, ні дорослого. У воєнний час це може мати серйозні наслідки,

– зауважив Дмитро Лубінець.

Він наголошує, що батькам, які самостійно виховують дитину необхідно привести документи в порядок та все оформити: як статус одинокого батька чи матері, так і визначене місце проживання дитини, рішення суду щодо аліментів або батьківських прав.

Як батьку-одинаку чи матері-одиначці оформити відстрочку від мобілізації?

Батьки, які самостійно виховують дитину, можуть отримати відстрочку лише в деяких випадках. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Серед цих підстав:

батько чи мати має на утриманні трьох і більше дітей до 18 років і не має заборгованості зі сплати аліментів;

і не має заборгованості зі сплати аліментів; самостійно виховуєте неповнолітню дитину або дітей , внаслідок того, що другий із батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, відбуває покарання тощо);

, внаслідок того, що другий із батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, відбуває покарання тощо); виховує дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину , яка потребує тривалого лікування чи паліативної допомоги;

, яка потребує тривалого лікування чи паліативної допомоги; має повнолітню дитину з інвалідністю I–II групи;

є усиновлювачем чи опікуном дитини-сироти / дитини, позбавленої батьківського піклування;

має неповнолітню дитину, а чоловік/дружина вже проходить військову службу;

втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України з 2014 року.

З листопада 2025 року батьки-одинаки можуть подати заявку на відстрочку в застосунку Резерв+, без черг до ТЦК. Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах.

Громадянин має оновити дані в додатку й через відповідний розділ подати заявку. Якщо він має право на відстрочку, то вона з’явиться в електронному військовому документі протягом деякого часу.

Важливо! В Державному реєстрі актів цивільного стану повинні бути актуальні дані про дитину та про те, чому в неї немає другого з батьків. Якщо ці дані відсутні або неправильні, їх треба оновити у будь-якому відділі ДРАЦС перед подачею заявки.

Кому можуть автоматично продовжити відстрочку?