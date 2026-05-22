ВЛК можна пройти лише після отримання офіційного направлення. Про всі деталі розповідає Міністерство оборони України.

Як отримати направлення на ВЛК?

Проходження комісії можливе лише після отримання офіційного направлення. Його можуть видати:

керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

керівники центрів рекрутингу Збройних сил України;

командири військових частин – для чинних військовослужбовців.

Важливо, що сьогодні процедура значно спрощена завдяки цифровим сервісам. Військовозобов'язані можуть оформити електронне направлення через застосунок Резерв+. Для цього потрібно обрати розділ "Сервіси", перейти до пункту "Направлення на ВЛК", заповнити форму та надіслати заявку. Після перевірки документ з'являється в особистому кабінеті користувача.

Особисте відвідування ТЦК для отримання направлення більше не є обов'язковим, але електронна послуга доступна лише за умови проходження ВЛК за місцем військового обліку.

Своєю чергою чинні військовослужбовці можуть отримати паперове направлення через застосунок Армія+, подавши цифровий рапорт. Для цього необхідно мати медичний висновок або рекомендацію лікаря щодо необхідності проходження ВЛК.

Важливо! Повістка та направлення на ВЛК – це різні документи. Повістка зобов'язує з'явитися до ТЦК для уточнення облікових даних або виконання мобілізаційних процедур. Направлення ж є підставою саме для проходження медичного огляду – під час мобілізації, підписання контракту або вступу до військового навчального закладу.

Як підготуватися до проходження ВЛК?

Перед медоглядом рекомендується підготувати медичні документи та результати аналізів. Зокрема:

загальний аналіз крові та сечі;

тести на ВІЛ, сифіліс, гепатити B і C;

електрокардіограма;

інші наявні медичні висновки.

Якщо аналізи ще не здані, бажано утриматися від їжі протягом 4 – 8 годин до обстеження для точності результатів.

Основний етап ВЛК – це огляд лікарів різних спеціальностей. До стандартного складу входять:

терапевт;

хірург;

невролог;

психіатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

За необхідності можуть призначатися додаткові обстеження – МРТ, КТ або стаціонарне лікування.

Для військовозобов'язаних комісії працюють при районних, міських та обласних ТЦК і зазвичай базуються у комунальних медичних закладах. Для військовослужбовців діють:

гарнізонні ВЛК при військових госпіталях;

госпітальні ВЛК у військово-медичних та окремих державних лікарнях;

виїзні комісії, якщо заклад не має власної ВЛК.

Чи потрібно повторно проходити ВЛК та хто має це зробити?

Після стаціонарного лікування військовослужбовець, який отримав висновок ВЛК і перебував у відпустці до 30 днів, повинен пройти повторний медогляд. Це необхідно для визначення подальшого стану придатності або продовження лікування. Направлення на повторну ВЛК може видавати ТЦК. Законодавство також передбачає, що відпустка для лікування може надаватися не більше двох разів поспіль.

Раніше, у Міноборони пояснювали, що на час воєнного стану рішення про придатність до військової служби чинне до 1 року, після чого дані в Резерв+ стають застарілими. Проходження ВЛК без додаткових обстежень має завершитися за 6 днів, а з додатковими не пізніше ніж за 14 днів від моменту направлення.

Кого за рішенням ВЛК можуть мобілізувати?

За рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) до мобілізації підлягають громадяни, яких визнано "придатними до військової служби" або "придатними до служби в окремих підрозділах". Статус "обмежено придатний" в Україні скасовано.

Повністю придатні можуть бути направлені до будь-яких підрозділів, включно з бойовими. Ті, хто придатний лише до окремих підрозділів, проходять службу в частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах або підрозділах зв'язку, логістики чи медицини.

Навіть за висновку ВЛК мобілізація може не відбутися, якщо є законні підстави для відстрочки – бронювання, навчання, сімейні обставини. Тимчасово непридатним надають відстрочку для лікування до 12 місяців із повторним оглядом. Особи, визнані непридатними, повністю звільняються від служби та знімаються з обліку.