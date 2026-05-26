Подробиці розповіли в прокуратурі Дніпропетровщини.

Читайте також У центрі Львова невідомий облив Садового невстановленою рідиною

Що відомо про напад?

Інцидент стався близько 10:40 біля будівлі П'ятихатської міськради. Там, під час словесного конфлікту, місцевий фермер вдарив мера ножем.

Гілал Ісаєв отримав поранення у ділянку грудної клітини та був госпіталізований до лікарні у тяжкому стані.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом замаху на умисне вбивство. Наразі тривають слідчі дії, вживаються заходи щодо затримання причетної особи.

Довідка. Гілал Ісаєв (Гілал Міргасан-огли Ісаєв) – це український політик та громадський діяч, який з жовтня 2020 року обіймає посаду міського голови міста П'ятихатки на Дніпропетровщині. У 2020 році він був обраний головою П'ятихатської міської громади від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Також входить до комісії Дніпропетровської обласної ради.

Де й коли ставалися подібні випадки?

15 травня львів'янин облив міського голову Андрія Садового відром рідини невідомого походження. Сам посадовець заявив, що інцидент не мав ознак замаху й більше схожий на хуліганство. За даними джерел, затриманим виявився Іван Стребко, 1980 року народження, який раніше вже мав проблеми із законом, зокрема щодо майнових злочинів і наркотиків.

Минулого року, 1 травня, було скоєно напад на Сергія Стерненка. За версією слідства, нападниця заздалегідь відстежувала його маршрути та час виходу з дому, плануючи атаку біля його помешкання.

Вона визнала провину. Колишній керівник Служби безпеки України Василь Малюк заявляв, що Стерненко був ціллю російських спецслужб через його діяльність у 2014 році в Одесі.