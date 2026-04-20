Трагическое известие сообщила вокалистка группы Марина Юревич в Facebook.

Что известно о гибели Игоря Савченко?

Вчера во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, мой верный побратим, музыкант нашей группы "Второе Солнце". Я пока не могу в это поверить. Что уже тебя, Игорь, не услышу, что позвоню, а там тишина,

– написала Юревич.

По словам женщины, вместе с Савченко она играла во "Втором Солнце" с 2010 года.

Юревич отметила, что Игорь Савченко был настоящим другом и настоящим рокером, который никогда не сдавался и всегда был рядом, когда весь мир был против.

Вокалиста добавила, что у погибшего музыканта остались жена Татьяна и дочь Аня.

Справка: Группа "Второе Солнце" сформировалась в 2009 году и исполняла музыку в стиле фолк-рока и инди.

