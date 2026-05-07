Наслідки атак окупантів та докази їхніх воєнних злочинів документує поліція Сумщини.

Що відомо про удари по Сумській області?

Повідомляється, що внаслідок російських атак у Сумській громаді загинули 2 жінки та чоловік. Окрім того, ще восьмеро людей зазнали поранень.

У Новослобідській громаді Сумщини через удар по житловому будинку загинув чоловік. Ще один чоловік став жетвою окупантів унаслідок підриву на ворожій міні.

Також ще троє людей отримали поранення в інших громадах області.

Наслідки обстрілів Сумщини: дивіться фото поліції

Зверніть увагу! Сумська область має найдовшу спільну ділянку державного кордону з Росією серед українських областей. Загальна протяжність становить 562,5 – 563,8 кілометрів.

Росіяни вдарили по дитсадку в Сумах: що відомо?

У середу, 6 травн, росіяни атакували Суми ударними безпілотниками. Близько 10:30 у місті пролунали вибухи, а згодом стало відомо про влучання у цивільну будівлю в центрі міста.

Пізніше місцева влада підтвердила, що удар припав по будівлі дитячого садка. Унаслідок атаки постраждали люди, частину з них рятувальники діставали з-під завалів. Внаслідок російського удару по закладу освіти у Сумах загинуло двоє його працівниць. Мовиться про жінок 48 та 45 років.

Що відбувається на фронті Сумської області?

Начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко повідомляв, що Україна продовжує будівництво суцільної лінії оборони від Київського водосховища до Сум. За словами військових, багаторівневі укріплення мають ускладнити спроби ворога створити так звану "буферну зону".

До того ж, один із засновників і заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу заявив, що плани російських окупантів виходять далеко за межі одного напрямку фронту. За його словами, Кремль постійно намагається знайти слабкі місця як в Україні, так і в інших регіонах, де може використати нестабільну ситуацію у власних інтересах.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що фортифікації будують ще з початку повномасштабної війни, при цьому деталі таких робіт не варто публічно обговорювати, адже це питання військової безпеки.

Водночас російські війська продовжують тиснути на Сумському напрямку. Як розповів командир роти батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер", на відміну від Донеччини, де ворог активно використовує техніку, на Сумщині переважають піхотні атаки.