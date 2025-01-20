Сумну звістку повідомила засновниця "Лісапетного батальйону" Наталія Фаліон. Пише 24 Канал з посиланням на її фейсбук-сторінку.

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"Лісапетний батальйон" сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга – Манастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені, вона була однією з найперших співачок гурту "Бабине літо". Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій пам'яті навіки,

– написала у фейсбуці Наталія Фаліон.

Що відомо про "Лісапетний батальйон"

Це музичний колектив, створений Наталею Фаліон через об'єднання двох гуртів: естрадно-фольклорного "Забава" зі Скали-Подільської на Тернопільщині та аматорського театру "Бабине літо" з села П'ятничани.

Всеукраїнську популярність "Лісапетний батальйон" здобув у травні 2013 року, коли став переможцем п'ятого сезону шоу "Україна має талант".

"Лісапетний батальйон" у фіналі шоу "Україна має талант": дивіться відео онлайн