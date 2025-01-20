Печальную весть сообщила основательница "Лисапетного батальона" Наталья Фалион. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее фейсбук-страницу.

Не пропустите Жена Владимира Остапчука ответила, общается ли с его детьми от первого брака

Так, о смерти Александры Монастриской стало известно вечером 19 января.

"Лисапетный батальон" сегодня в печали. Отошла в вечность наша подруга – Манастырская Александра. Много лет она была с нами на сцене, она была одной из самых первых певиц группы "Бабье лето". Пусть покоится с Богом и остается в нашей памяти навеки,

– написала в фейсбуке Наталья Фалион.

Что известно о "Лисапетном батальоне"

Это музыкальный коллектив, создан Натальей Фалион через объединение двух групп: эстрадно-фольклорного "Забава" из Скалы-Подольской в Тернопольской области и любительского театра "Бабье лето" из села Пятничаны.

Всеукраинскую популярность "Лисапетный батальон" получил в мае 2013 года, когда стал победителем пятого сезона шоу "Украина имеет талант".

"Лисапетный батальон" в финале шоу "Україна має талант": смотрите видео онлайн