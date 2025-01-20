Екатерина, в частности, призналась, общается ли с сыном и дочерью мужа от первого брака. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Полтавской.

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У третьей жены Владимира Остапчука поинтересовались, какие у нее отношения с его детьми от первого брака.

С самым младшим – супер. Мне кажется, мы даже как-то похожи, что ли. Старшие живут в Канаде. С папой общаются онлайн. Братика им также показываем. А я им зачем? Когда вживую познакомимся, будем общаться, если их мама позволит,

– ответила Екатерина Полтавская.

Екатерина Полтавская об общении с детьми Остапчука / Скриншот из инстаграма

У Полтавской также спросили, позволяет ли первая жена шоумена детям приезжать к ним в гости. Девушка в шутку ответила, что скоро укажет в шапке профиля инстаграма, что они живут в Канаде.

Екатерина Полтавская ответила на вопросы подписчиков / Скриншот из инстаграма

Коротко о личной жизни Владимира Остапчука