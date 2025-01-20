Катерина, зокрема, зізналась, чи спілкується з сином та донькою чоловіка від першого шлюбу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Полтавської.

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У третьої дружини Володимира Остапчука поцікавилися, які у неї стосунки з його дітьми з першого шлюбу.

З наймолодшим – супер. Мені здається, ми навіть якось схожі, чи що. Старші живуть в Канаді. З татом спілкуються онлайн. Братика їм також показуємо. А я їм нащо? Коли вживу познайомимося, будемо спілкуватися, якщо їхня мама дозволить,

– відповіла Катерина Полтавська.

Катерина Полтавська про спілкування з дітьми Остапчука / Скриншот з інстаграму

У Полтавської також спитали, чи дозволяє перша дружина шоумена дітям приїжджати до них в гості. Дівчина жартома відповіла, що скоро вкаже у шапці профілю інстаграму, що вони живуть у Канаді.

Катерина Полтавська відповіла на питання підписників / Скриншот з інстаграму

Коротко про особисте життя Володимира Остапчука