Катерина, зокрема, зізналась, чи спілкується з сином та донькою чоловіка від першого шлюбу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Полтавської.
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У третьої дружини Володимира Остапчука поцікавилися, які у неї стосунки з його дітьми з першого шлюбу.
З наймолодшим – супер. Мені здається, ми навіть якось схожі, чи що. Старші живуть в Канаді. З татом спілкуються онлайн. Братика їм також показуємо. А я їм нащо? Коли вживу познайомимося, будемо спілкуватися, якщо їхня мама дозволить,
– відповіла Катерина Полтавська.
Катерина Полтавська про спілкування з дітьми Остапчука / Скриншот з інстаграму
У Полтавської також спитали, чи дозволяє перша дружина шоумена дітям приїжджати до них в гості. Дівчина жартома відповіла, що скоро вкаже у шапці профілю інстаграму, що вони живуть у Канаді.
Катерина Полтавська відповіла на питання підписників / Скриншот з інстаграму
Коротко про особисте життя Володимира Остапчука
- Нагадаємо, що з 2007 до 2020 року Володимир Остапчук перебував у шлюбі з Оленою Войченко. У них народилося двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр, які зараз мешкають у Канаді з мамою.
- У 2020 році шоумен вдруге одружився. Його обраницею стала нотаріус Христина Горняк. Однак вже у 2022 році подружжя розлучилося – повідомлялось, що ініціаторкою виступила жінка.
- Третьою дружиною Остапчука стала Катерина Полтавська. 10 грудня минулого року у пари народився син Тимофій. Раніше чоловік зізнався, що Емілія та Еван зраділи народженню братика.