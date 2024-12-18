Шоумен розповів, як його старші діти відреагували на новонародженого братика. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Остапчука.
До теми Остапчук з дружиною вперше показали відео народження сина: зворушливі кадри з пологового
Як виявилося, днями Володимир зідзвонився зі своїми старшими дітьми через відеозв'язок.
Ми з мамою розмовляли з Еваном та Емілією та показували їм братика. Діти раді. Еван дуже щасливий, тому що давно хотів baby brother, як сказала Олена,
– поділився Остапчук.
Для довідки! Емілія та Еван-Олександр з колишньою дружиною Володимира живуть в Канаді.
Що відомо про сина Володимира та Катерини Остапчук
- Малюк з'явився на світ 10 грудня о 11:36 у київському медичному центрі "Лелека". Тимофій при народженні важив 3020 грамів і мав зріст 53 сантиметри.
- Для Володимира це вже третя дитина, а для Катерини – перша.
- Полтавська розповідала, що після повернення додому перша ніч з немовлям викликала у неї паніку, однак вона розуміє, що їй просто потрібно звикнути до нового життя.
- Остапчук підтримує кохану. Останні декілька ночей він допомагав доглядати за сином, приносячи немовля Катерині лише для годування, адже він зараз на грудному вигодовуванні.
- До того ж у подружжя є няня, яка нещодавно розпочала свою роботу.