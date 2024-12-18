Шоумен розповів, як його старші діти відреагували на новонародженого братика. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Остапчука.

До теми Остапчук з дружиною вперше показали відео народження сина: зворушливі кадри з пологового

Як виявилося, днями Володимир зідзвонився зі своїми старшими дітьми через відеозв'язок.

Ми з мамою розмовляли з Еваном та Емілією та показували їм братика. Діти раді. Еван дуже щасливий, тому що давно хотів baby brother, як сказала Олена,

– поділився Остапчук.

Для довідки! Емілія та Еван-Олександр з колишньою дружиною Володимира живуть в Канаді.

Що відомо про сина Володимира та Катерини Остапчук