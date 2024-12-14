Катерина Полтавська розповіла про труднощі материнства в інстаграм-сторіз, пише 24 Канал. Вона поділилась першими враженнями та думками.

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Дружина Володимира Остапчука розповіла про те, як пройшла її перша ніч з сином вдома, після виписки з пологового будинку.

Коли ми тільки повернулися додому, мені чомусь здалося, що я забула все, що мені розповідали останні три дні педіатри. У мене з'явилася паніка, що я не розумію, як зробити так, щоб вдома було зручно, як у пологовому, до якого я звикла. У підсумку я просто годину після повернення додому проплакала,

– зізналась Катерина.



Катерина Полтавська про материнство / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина шоумена додала, що палата – одна велика кімната, де зібрано все для маляти. У будинку натомість все здається неадаптованим для новонародженої дитини. Утім згодом вона зрозуміла, що всі труднощі так чи інакше доведеться проходити.

"Потім поговорила з собою й вирішила, що все одно в нього немає запасних батьків, тому всі труднощі потрібно буде проходити нам. Неприємно звісно. Але вночі все вже було супер, за винятком того, що я не спала. Але поки я в режимі тривоги й не можу дозволити собі навіть сон. Просто треба звикнути до змін", – поділилась Катерина Полтавська.



Катерина Полтавська про материнство / Фото з інстаграм-сторіз

Володимир і Катерина Остапчуки стали батьками

У липні 2024 року Володимир та Катерина повідомили про поповнення в родині, яке було запланованим. 10 грудня у них народився син, якого назвали Тимофієм. Для Володимира Остапчука це вже третя дитина, а для Катерини – первісток. Вона ділиться своїм досвідом та фото з сином у соцмережах.