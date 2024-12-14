Тепер зірка зізналася, чи задумується вона над ще однією дитиною. Повідомляє 24 Канал з посилання на видання "Фокус".

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Так, як виявилося, Оля Цибульська не проти стати мамою вдруге.

Це (вагітність, – 24 Канал) не планова поїздка в Буковель. Це диво появи нової людини. Тому довіряю долі,

– зазначила артистка.

Також вона поділилась своєю думкою про всиновлення. Цибульська розповіла, що разом з MuzikaHub об'єднала українських зірок у проєкті на підтримку дітей-сиріт. Вони записали пісню "Капітошка", щоб спонукати дорослих подарувати сім'ю дитині.

"Тема мене дуже хвилює. Тому я долучилась до ініціативи Інни Мірошниченко та благодійного фонду "Твоя Опора", спрямованої на підтримку дітей із дитячих будинків. Мета проєкту — допомогти дітям знайти наставників, які подарують їм любов і підтримку.Для багатьох дітей свято – це не про подарунки під ялинкою, а про мрію знайти свою сім’ю. Ми хочемо подарувати їм віру в диво", – розповіла зірка.

Зауважимо, напередодні виконавиця вже коментувала свою другу вагітність. Тоді Оля Цибульська зазначила, що зараз їй страшно вагітніти через те, що в Україні триває повномасштабна війна. Крім того, виконавиця зауважила, що наразі в неї немає однозначної відповіді щодо того, чи змогла б всиновити малюка.