Тепер зіркове подружжя поділилося кадрами з пологів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Володимира Остапчука.

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Так, Володимир та Катерина Остапчук поширили чорно-біле відео. У ролику показали спільні хвилини подружжя напередодні пологів, сам процес народження, щирі емоції шоумена, який розплакався при першій зустрічі з сином, та ніжні кадри, де новонароджений Тимофій лежить в обіймах матері.

Це, звичайно, найдивніший день народження, на якому ми були. Але й водночас один із найщасливіших днів у нашому житті,

– підкреслили зіркові батьки.

Що відомо про сина Володимира та Катерини Остапчук