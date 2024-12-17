Тепер зіркове подружжя поділилося кадрами з пологів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Володимира Остапчука.
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Так, Володимир та Катерина Остапчук поширили чорно-біле відео. У ролику показали спільні хвилини подружжя напередодні пологів, сам процес народження, щирі емоції шоумена, який розплакався при першій зустрічі з сином, та ніжні кадри, де новонароджений Тимофій лежить в обіймах матері.
Це, звичайно, найдивніший день народження, на якому ми були. Але й водночас один із найщасливіших днів у нашому житті,
– підкреслили зіркові батьки.
Що відомо про сина Володимира та Катерини Остапчук
- Хлопчик народився 10 грудня об 11:36. Новонароджений важив 3020 грамів і мав зріст 53 сантиметри.
- Пологи відбулися в київському медичному центрі та приватному пологовому будинку "Лелека". Для Володимира це вже третя дитина, а для Катерини Полтавської — перша.
- Після повернення додому молода мама зізналася, що перша ніч з немовлям викликала у неї паніку, однак Катерина розуміє, що їй "просто потрібно звикнути до змін".