Меган Маркл дала інтерв'ю виданню People. З нагоди виходу на Netflix її шоу "З любов'ю, Меган", вона розповіла про серіал та багато іншого.

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Про новий серіал

Меган Маркл зазначила, що її повернення до творчої діяльності вплинуло на стосунки з принцом з Гаррі.

Мій чоловік познайомився зі мною, коли я ще мала The Tig (колишній блог Меган, – 24 Канал). Я помічаю цю іскру в його очах, коли він бачить, що я роблю те, що робила, коли він вперше зустрів мене. Це майже як знову пережити медовий місяць. Усе саме так, як було на початку, коли він спостерігав за тим, як я писала, редагувала та просто занурювалася в деталі,

– поділилась Меган.

Меган Маркл повернулась в інстаграм, там у неї вже 2 мільйони підписників. Попри це, вона не вважає себе інфлюенсеркою.

Життя в Монтесіто

Меган Маркл розповіла, що у своєму районі подружилась з іншими мамами. Вона ходить на вечірки, дні народження та спільні заняття йогою. Після обіду Меган та Гаррі обідають, розмовляють про свій день. Це вже стало традицією.



Меган Маркл / Фото People

Арчі та Лілі відвідують маму на знімальному майданчику. Але дружина принца Гаррі додала, що серіал не знімався у її будинку.

Я хотіла захистити цю безпечну гавань. Ми дружна сім'я, і я люблю ці моменти – вкладати Лілі спати, обідати разом, проводити час разом наприкінці дня. Наша кухня – це місце, де мама просто готує їжу для сім'ї, а з командою у 80 з гаком осіб, це дуже багато людей у вашому домі,

– зауважила Меган.

Меган Маркл додала, що після їхнього переїзду в США все кардинально змінилося. Вона очікує на те, що буде далі.

Зміна прізвища

Меган Маркл також повідомила, що в офіційних документах тепер значиться як Сассекська. Вона вирішила змінити прізвище для об'єднання всієї родини.