Меган Маркл дала інтерв'ю виданню People. З нагоди виходу на Netflix її шоу "З любов'ю, Меган", вона розповіла про серіал та багато іншого.
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Про новий серіал
Меган Маркл зазначила, що її повернення до творчої діяльності вплинуло на стосунки з принцом з Гаррі.
Мій чоловік познайомився зі мною, коли я ще мала The Tig (колишній блог Меган, – 24 Канал). Я помічаю цю іскру в його очах, коли він бачить, що я роблю те, що робила, коли він вперше зустрів мене. Це майже як знову пережити медовий місяць. Усе саме так, як було на початку, коли він спостерігав за тим, як я писала, редагувала та просто занурювалася в деталі,
– поділилась Меган.
Меган Маркл повернулась в інстаграм, там у неї вже 2 мільйони підписників. Попри це, вона не вважає себе інфлюенсеркою.
Життя в Монтесіто
Меган Маркл розповіла, що у своєму районі подружилась з іншими мамами. Вона ходить на вечірки, дні народження та спільні заняття йогою. Після обіду Меган та Гаррі обідають, розмовляють про свій день. Це вже стало традицією.
Арчі та Лілі відвідують маму на знімальному майданчику. Але дружина принца Гаррі додала, що серіал не знімався у її будинку.
Я хотіла захистити цю безпечну гавань. Ми дружна сім'я, і я люблю ці моменти – вкладати Лілі спати, обідати разом, проводити час разом наприкінці дня. Наша кухня – це місце, де мама просто готує їжу для сім'ї, а з командою у 80 з гаком осіб, це дуже багато людей у вашому домі,
– зауважила Меган.
Меган Маркл додала, що після їхнього переїзду в США все кардинально змінилося. Вона очікує на те, що буде далі.
Зміна прізвища
Меган Маркл також повідомила, що в офіційних документах тепер значиться як Сассекська. Вона вирішила змінити прізвище для об'єднання всієї родини.