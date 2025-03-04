Артемій Єгоров перебуває у щасливому й тривалому шлюбі з акторкою Оленою Тімковою. За лаштунками зйомок шоу "єПитання" на Новому каналі, актор розповів про традиції з дружиною, передає 24 Канал.

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Часто жінки пишуть мені у дірект: "Попиймо десь кави". Або надсилають дуже відверті фото. Але я 14 років одружений, мені це нецікаво. Я не зраджую свою дружину. Тому з таких повідомлень ми сміємося вдвох,

– з усмішкою розповів Єгоров.

Актор зізнався, що не може назвати секрету довготривалих стосунків. На його думку, універсальних порад для всіх пар немає. Однак важливо відчувати партнера, розуміти, що вас тримає разом, і берегти це.

"Знаєте, всі кажуть, що неможливо актору ужитися з акторкою. Типу це не дуже міцний шлюб. Та я вважаю: якщо ви рухаєтесь в одному напрямку, якщо у вас спільні інтереси, якщо ви дивитесь одні й ті ж фільми, розмовляєте на цікаві обом теми, то це все завжди міцно тримає пару", – поділився Артемій Єгоров.

Чоловік зауважив, що йому не набридає бути з дружиною 24 години на добу. Однак він знає пари, де кохані хочуть відпочивати одне від одного – для нього це дивно.



Артемій Єгоров з дружиною / Фото пресслужби

Традиції Артемія та його дружини

Актор поділився, як любить проводити час з коханою. У подружжя є кілька улюблених традицій.

"Найперше – це чайні церемонії. Щовечора ми разом п'ємо чай. Також разом ходимо на природу. Або супроводжуємо захоплення одне одного. Наприклад, я минулого року зайнявся кайт-серфінгом, Альона зі мною їздить. У нас багато спільного! Легше знайти, що в нас не є спільне", – розповів Артемій Єгоров.