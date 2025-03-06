В інтерв'ю OBOZ.UA військовослужбовець розповів, що зараз проходить службу в першому центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє 24 Канал. Дмитра Сову перевели в Київ.

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Долучився до команди професіоналів, яка створилася. У центрі доступні вакансії у різних підрозділах та за різноманітними напрямами. Тут не роздають повісток, а надають консультації людям, які вирішили подумати про те, щоб добровільно приєднатися до оборони країни,

– розповів актор.

За словами Сови, зараз команда шукає не лише стрільців чи танкістів, а також кухарів, програмістів і психологів. Сам актор створює контент для соцмереж, зокрема для тіктоку та інстаграму.

Дмитро Сова не зміг однозначно відповісти на питання, чи почувався більш корисним на попередньому місці служби. Адже каже, що це зовсім інша зайнятість.

Я розумів, навіщо перебуваю на попередньому місці служби, маю таке розуміння і зараз. Подобається, що бачу розвиток нашої справи, відчуваю, що вона важлива. Тим паче, що це добровільне залучення. Людина приходить, її консультують, а потім сама обирає посаду, регіон, бригаду,

– поділився Дмитро Сова.

Захисник зазначив, що центр сприяє тому, щоб людина потрапила саме до тієї військової частини, до якої подавалася. "І щоб цивільна посада була максимально адаптованою до військової", – додав Дмитро.

Нагадаємо, раніше Дмитро розповідав, що його перевели з Повітряних сил у Сухопутні війська за наказом Генштабу. Це сталося під час зйомок фільму "Песики" з Лесею Нікітюк, де він зіграв.