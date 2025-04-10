Проте, як виявилося згодом, на знімку поруч із маленьким Данилком була зовсім не його матір. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал VERKAMANIA.

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Артист особисто прокоментував ситуацію, внісши ясність щодо особи на фотографії.

Упс, маємо перепросити за помилку. Поправка від Андрія Михайловича – це вихователька в дитячому садочку,

– зазначили в оновленому дописі.



Андрій Данилко прокоментував нібито фото з мамою / Скриншот з телеграм-каналу

Підписники звернули увагу на зовнішню схожість артиста з вихователькою, на що адміністратори спільноти поділилися коментарем самого Данилка: "Каже, вона його дуже любила, не відпускала з рук".



Фани прокоментувати фото Андрія Данилко з вихователькою / Скриншот з телеграм-каналу

Варто зазначити, що нещодавно шоумен також поділився архівними кадрами початку своєї творчої кар'єри. На фото, зроблених 25 років тому, можна побачити молодого Андрія Данилка та Гелю з легендарного "СВ-Шоу", з якого розпочався шлях артиста до всенародної популярності.