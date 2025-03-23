Знімки з'явилися в соціальних мережах шоумена 23 березня з нагоди дня народження Радмили Щеголєвої, яка була співведучою Сердючки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Андрія Данилка.

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На світлинах початку 2000-х років можна побачити молодих артистів як у сценічних образах з пір'ям та яскравими аксесуарами, так і без інтенсивного гриму під час фотосесії на рожевому тлі.

Радміла! Вітаю тебе з Днем народження. Будь щаслива. Дякую за крутий період нашого життя. Лю…,

– написав під цими кадрами Андрій Данилко.

Для довідки! Легендарне "СВ-шоу" виходило спочатку на каналі "1+1", а згодом транслювалося на російських телеканалах "РТР", "ТВ-6", "СТС" та "Муз-ТВ". Програма була стилізована під спальний вагон поїзда, де Вєрка Сердючка спілкувалася із зірками українського та російського шоубізнесу, а її напарницею була мовчазна Геля.

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