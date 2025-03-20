Не всі шанувальники одразу впізнали DZIDZIO. Повідомляє Show 24 з посиланням на його тікток-акаунт.

Цікаво Досі переживаю, – Олександр Педан назвав шоу, в якому хотів знятися, але не зміг

Так, Хома розповів про те, як отримав першу премію на рідній сцені й показав відео з того виступу на фестивалі "Молода Галичина" у Новояворівську.

У 1995-му я не пройшов у другий тур, але не здався! Стиснув зуби, почав працювати над собою, набрався досвіду – і ось результат. 1996 рік, перша премія. Така важлива для маленького Михайлика Хоми,

– зазначив музикант.

Він також зауважив, отримавши ту нагороду, усвідомив важливу істину: наполеглива праця над собою відкриває шлях до віри у власні сили, що вже є перемогою.

Що зараз відомо про діяльність Михайла Хоми

З початком повномасштабного вторгнення музикант свідомо відмовився від свого впізнаваного образу бородатого чоловіка в капелюсі та припинив участь у розважальних шоу. В одному з інтерв'ю Хома пояснив ці зміни усвідомленням особистої відповідальності перед майбутніми поколіннями та державою.

Сьогодні співак продовжує активну творчу діяльність, регулярно виступає та підтримує Збройні Сили України. Особливо плідною стала його співпраця з Олександром Пономарьовим, з яким вони випустили низку спільних композицій та зараз здійснюють всеукраїнський тур під назвою "Україна переможе".

Нагадаємо, раніше ми писали детальний матеріал про те, як Дзідзьо живе зараз.