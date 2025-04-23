Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Нікітіна. Він опублікував рідкісну світлину з Сердючкою.

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У дописі Юрій Нікітік поділився власними думками, як побудувати успішну музичну кар'єру. Продюсер зауважив, що кожен музикант прагне, аби його треки активно слухати на стрімінгових платформах.

Але здебільшого збільшення кількості стримів, особливо, яке відбувається на платній основі, не має нічого спільного із побудовою яскравої професійної музичної кар'єри. Існує тільки один спосіб, як систематично доносити свою музику до мільйонів сердець слухачів та формувати потужне коло справжніх фанів, це будувати потужний і успішний музичний бренд,

– написав Нікітін.

Варто зазначити, що Андрій Данилко вже багато років виступає в образі Вєрки Сердючки. Її пісні досі залишаються популярними, люди їх обожнюють, а деякі треки знають напам'ять.

Нагадаємо, раніше Юрій Нікітін показав архівне фото з Іриною Білик. Він опублікував світлину з нагоди ювілею співачки, який вона відсвяткувала 6 квітня, та привітав артистку з днем народження.