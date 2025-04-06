До того ж Юрій показав фото з Іриною часів їхньої молодості. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Нікітіна.

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6 квітня Ірина Білик відзначає своє 55-річчя. З цієї нагоди її колишній чоловік та багаторічний продюсер Юрій Нікітін опублікував спільний знімок, зроблений на початку їхньої співпраці, та написав зворушливе привітання.

Будь здорова, радісна та натхненна, як того дня, коли ми познайомились навесні 1990 року на фестивалі "Весняні надії 90-х": я – рок-музикант, ти – талановита молода співачка,

– написав продюсер у своєму дописі.

Нікітін висловив вдячність за 35 років спільного професійного шляху та побажав Білик залишатися такою ж "легкою, сміливою та закоханою". Він також підкреслив, що пишається роботою та дружбою з виконавицею.

Що відомо про стосунки Ірини Білик та Юрія Нікітіна

Пара зустрічалась вісім років. Це було в 90-х роках. Їхній роман завершився через різні погляди на майбутнє – співачка прагнула створити сім'ю, тоді як продюсер вважав, що для цього ще не час.

Попри розрив, Юрій Нікітін залишився продюсером Ірини Білик, і їхня творча співпраця успішно триває до сьогодні.

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