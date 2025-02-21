Такое неожиданное исчезновение Винника заставило публику выстраивать различные теории, что произошло с артистом, возможно, он попал в какую-то неприятность. В материале Show24 рассказываем, что известно об Олеге Виннике, куда и почему он исчез, и что планирует делать дальше.

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Детство и путь к большой сцене

Будущий певец родился 31 июля 1973 года в селе Вербовка Черкасской области. Вырос в фермерской семье, впоследствии его родители переехали в другое село, где он закончил среднюю школу. С юных лет Винник увлекался музыкой, часто играл на электрогитаре и пел.



Олег Винник в детстве / Фото с издания "Лиза"

После школы поступил на хормейстерское отделение Каневского училища культуры. В то же время Олег был гитаристом местной группы, а в 20 лет стал солистом Черкасской филармонии.

Олег Винник в юности / Фото из открытых источников

Благодаря программе обмена юноша поехал в Германию на стажировку. Там он увидел афишу одного из мюзиклов и понял, чем бы хотел заниматься. Ему пришло приглашение от Люнебургского театра из Нижней Саксонии, где он начал серьезную карьеру, исполняя партии в опере "Скука" и оперетте "Паганини".

Олег Винник в молодые годы / Фото из издания "Лиза"

В Германии Винник знакомится с известным американским преподавателем вокала Джоном Леманом, с которым в течение двух лет оттачивает вокальные способности. Тогда мужчина и решил попробовать собственные силы в мюзиклах.

Олег Винник в театре / Фото из издания "Лиза"

В течение 2 лет певец играл роль Люченцио из мюзикла KISS ME KATE, а впоследствии исполнял роли Фебуса и Клопена в мюзикле "Собор Парижской Богоматери" и роль Роберта Хитченса и Брико в постановке "Титаник".

Однако настоящую славу Виннику принесла роль Жана Вальжана в мюзикле "Отверженные". За нее он даже получил звание "Новый грандиозный голос 2003" по версии европейского издания "DA CAPO".

Олег Винник в молодости / Фото с издания "Лиза"

Олег получил бешеную популярность не только в Германии, но и в Австрии, Швейцарии и других странах Европы.

Карьера в Украине

В 2011 году певец решил сосредоточиться на своем развитии в Украине. В том же году Олег представил русскоязычный альбом "Ангел", а через год – русскоязычный альбом "Счастье".

А в 2013 году вышел первый украиноязычный альбом "Роксолана". Что интересно, билеты на концерты Винника раскупали с бешеной скоростью.

Олег Винник – "Волчица": смотреть видео онлайн

В 2015 – выходит в свет русскоязычный альбом "Я не устану", а еще через два года певец едет в концертный тур под названием "Моя душа" по городам Украины и Беларуси. Винник также не обошел своими выступлениями и Россию.

Олег Винник – "Нино": смотреть видео онлайн

В 2018 году Винник отправился во всеукраинский тур "Ты в курсе", а через год представил еще два альбома на украинском и русском языках.

За год артист оказался в центре громкого скандала, ведь его добавили в базу Миротворец (база, которая исследует преступления против национальной безопасности Украины) из-за участия в пропагандистском клипе с российскими артистами и деятелями, которые поддержали начало временной аннексии Крыма.

Олег Винник попал в базу "Миротворец" / Скриншот с сайта

Участие в телевизионных проектах

В 8 и 9 сезонах певческого шоу "Х-фактор" был в составе жюри. В 2020 году – участник проекта "Танцы со звездами" в паре с Еленой Шоптенко. Однако в шестом эфире пару дисквалифицировали, ведь партнеры заболели коронавирусом и дважды не смогли выйти на паркет.

Олег Винник и Алена Шоптенко на шоу "Танцы со звездами" / Фото пресс-службы 1+1

Также Винник был тренером 11 сезона проекта "Голос страны".

Еще во время проживания в Германии Винник снимался в местных телесериалах и фильмах, а в Украине дважды имел эпизодические роли в двух частях "Скажене весілля". К слову, вместе с Потапом певец записал саундтрек "Найкращий день" к этому фильму.

Потап & Олег Винник – "Найкращий день": смотреть видео онлайн

Кстати, Олег даже брал на себя новую роль актера дубляжа, озвучив принца Филиппа в анимационном фильме "Заколдованный принц".

Личная жизнь

Годами ходили слухи о его отношениях, поскольку он оставался немногословным на эту тему. Однако на фоне большой войны Винник подтвердил, что женат на певице Таисии Сватко, также известной как Таюне.

Олег Винник и Таюне / Фото из открытых источников

Исполнитель также отметил, что у него очень "юморной" сын. По разным данным, сына зовут Юлиан, он живет в Германии и профессионально занимается плаванием. Сам Олег от детального обсуждения темы личной жизни воздержался.

Полномасштабная война в Украине

26 февраля 2022 года певец уехал в Германию и исчез с радаров публичности. По словам артиста, его соцсети украли: он не имеет доступа к своим страницам, а потому не может говорить о войне. Летом 2023 года Винник дал первое интервью с измененным стилем: у исполнителя появились очки, а волосы стали еще длиннее.

Он рассказал, что выехал из Украины законно, ведь является резидентом Германии. По словам Олега, он вывез с собой еще много людей. Более того, певец якобы предсказал вторжение России, ведь ему неоднократно снились вещие сны.

Как изменился Олег Винник / Скриншот из видео

Однако экс-продюсер артиста рассказал совсем другую историю выезда певца за границу. По его словам, Винник выехал из Киева 24 февраля в 7:00 утра в сопровождении семьи продюсера.

Приехал с тремя огромными чемоданами, скромный чемодан моей семьи с трудом влез в багажник. Бред о том, что кто-то спасал и куда-то вывозил, кроме улыбки у меня и моих близких не вызывает,

– подчеркнул Александр Горбенко.

За рулем автомобиля якобы была жена Олега, певица Таюне.

Моя жена с дочерью, тещей и домашними животными на собственном автомобиле марки Volvo XC60 27 февраля 2024 года пересекла государственную границу Украины. На заднем сиденье автомобиля между тещей и дочерью, под синим пледиком лежало дрожащее тело Олежки. Пледик нужен был для маскировки тела, потому что взбешенная тысячная толпа перед границей била стекла и переворачивала автомобили с мужчинами призывного возраста,

– отметил Александр.

Экс-продюсер утверждает, что певец выгнал его семью на улицы Берлина всего через четыре дня после их отъезда из Украины. Жена Горбенко подтвердила сказанные слова.

Александр Горбенко рассказал о выезде Олега Винника за границу / Скриншот с фейсбука

В интервью знаменитость также отметил, что за границей лечит редкую болезнь, и отверг слухи об онкологии. По его словам, он не знал, будет ли иметь возможность жить так, как и раньше, поскольку его состояние здоровья сильно ухудшилось. Но сейчас артист чувствует себя значительно лучше, поэтому готов работать над созданием новой музыки.

Олег до сих пор не высказывается о войне в Украине. Он считает, что его никто не будет слушать, ведь он находится за рубежом, однако уверен, что будет жалеть о том, что не держит оружие в руках.

"Грандиозное" возвращение, которого никто не ожидал

В конце августа артист вышел на связь и анонсировал выход нового трека "Мои люди", чем изрядно разозлил украинцев. Еще позже он записал видеоролик на балконе, где показал домашний огород, обратился к военным ВСУ и передал "глоток воздуха" из прохладной Германии.

Олег Винник передал привет из Германии: смотрите видео онлайн

В сети пользователи повторно не сдержали своего возмущения и отметили, что исполнителя никто здесь (в Украине – ред. 24 Канал) не ждет.

"Кем надо себя считать, чтобы даже не реагировать на то, что люди против возвращения? Такое величие самого себя, это что-то интересное".

"Ты на учет стал, крыса? Данные обновил? ВЛК прошел?"

"А ты что сделал для победы?".

Однако не обошлось и без сторонников, которые стоят горой за своего кумира.

"Какие мы рады вас видеть! Любим и ждем!"

"Я верю, что Олег с Украиной".

"Вау! Олег, всегда рады вас видеть, любим, ценим, ждем на премьеру песни "Мои люди".

Позже Винник рассказал, что никуда не убегал, и, находясь за границей, он продолжает приобщаться к поддержке украинской армии.

Я никуда не убегал, чтобы куда-то возвращаться, это не в моем стиле. И я, в конце концов, делаю свое дело. Я благодарю своих поклонников, что ходили на концерты и платили деньги. И слава тебе Господи, что я их не потратил. Если бы Господь не давал мне песни, то мы бы не общались с вами сегодня. Они есть, они пишутся,

– заявил артист.

После 2,5 лет творческой, некогда любимец миллионов, заговорил о мировом туре. Олег говорит, что песни пишутся, а он просто делает свое дело.

Раньше в сети распространились слухи, что артист вернулся в Украину. Лидер официального фан-клуба певца опровергла эту информацию и отметила, что не понимает для чего распространяют такие сплетни.

После этого артист объявил о своем первом за три года сольном концерте. 21 декабря Олег Винник должен был выступить в Варшаве в Klub Stodoła. Однако впоследствии концерт был перенесен на 24 апреля 2025 года.

14 февраля 2025 года Винник вышел на сцену в столице Чехии. Вместе с женой Таюне исполнял свой репертуар – "Наталя-Натали", "Вышиванка", новую песню "Мои люди". Но не побоялся развлекать поклонников и русскоязычными песнями, вроде "Нино", "Счастье" и тому подобное.

Певец также заявил, что "часть" средств передаст на ВСУ, потому что "все должно быть прозрачно". Но деталей не уточнил.

Очевидно, что после таких действий артист нарвался на немалый хейт от публики. Команда Олега Винника отреагировала на ситуацию.

Еще никто не сделал столько для привития отъявленным русскоязычным "когда-то друзьям" любви к украинскому языку, как Олег Винник своей одной с половиной песней на двухчасовом концерте в Праге,

– считает Барон.

В следующей публикации женщина раскритиковала тех, кто осуждает Винника за песни на русском языке на концерте. Она считает, что реакция критиков, которые подают это как "трагедию" и якобы обвиняют певца во всех проблемах страны, является преувеличенной.

Как реагируют украинские артисты на возвращение Олега Винника

Учитывая тот факт, что публика не принимает артиста, то и коллеги по творческому цеху также решили не сдерживать своего недовольства.

Тарас Тополя: "Я могу сто пятьсот раз негативно относиться к его музыке, что он там поступил и его позиции, но этим я себя унижаю в первую очередь. Потому что я что пуп здесь, чтобы не протянуть руку и не поздороваться?" – так артист ответил на вопрос, поздоровается ли с Винником.

Коля Серга: "Если они (Винник и Потап, – Show 24) будут полезными и будут нести что-то важное не популистскими слоганами, а своими действиями, и пройдут через то сопротивление, которое будут оказывать люди, и пройдут его с уважением, соскребая с себя все лишнее, то может, у них все получится. Если нет – то нет".

Оля Цибульская: "Это как мужчины некоторые есть в жизни. Он тебя обманул, обманул, бросил, где-то швендировал с какой-то, прижимался, говорил ей, как любит, а через два года приплыл и говорит: "Я без тебя не могу". Я бы такого мужика на порог не пустила, а девушки пусть решают".

Julik (Назарий Гук): "Относительно его поступка: мне совершенно не понятна его логика. Он со своим фан-клубом мог бы сделать немало, однако этот шанс упустил. Это его выбор, осуждать или нет решать вам. Я к такому решению отношусь отрицательно. Когда твоей стране нужна поддержка – ты, как артист, должен ее дать, а не сидеть и молчать".

Фан-клуб Олега Винника активно защищает певца от критики других артистов и прессы. Поклонники исполнителя напоминают, что он помогает ВСУ через свой благотворительный фонд "Волчица" (например, перечислил средства на "Охматдет" после ужасной ракетной атаки), а его постоянное молчание комментируют так: "важно ли что бы сказал Олег, главное, что дела говорят за него".

Где сейчас Олег Винник

Как известно, все время после начала войны артист живет в Германии. В СМИ ранее сообщалось, что квартира, в которой живет Винник, находится на окраине Берлина, однако сам певец своего местонахождения не рассекречивает.

В сентябре исполнителя заметили во время прогулки в Берлине вместе с главой его фан-клуба.

К слову, во время концерта в Праге певец исполнил песню "Возвращайся домой". Винник не сдержал эмоций и расплакался.

Правда, видео вызвало разную реакцию у пользователей. Некоторые высмеяли Винника, а другие же поддержали его и считают выступление артиста за рубежом щемящим.