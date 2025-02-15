Олег Винник впервые за долгое время вышел на сцену. В День влюбленных он выступил в столице Чехии. Видео с этого мероприятия появились в телеграм-канале "Скандал", передает 24 Канал.

К слову Олег Винник впервые за долгое время показал свою жену: как сейчас выглядит Таюне

Винник вместе с женой Таюне исполнял свой репертуар – "Наталя-Натали", "Вышиванка", новую песню "Мои люди". Но не побоялся развлекать поклонников и русскоязычными песнями, вроде "Нино", "Счастье" и тому подобное.

Певец также заявил, что "часть" средств передаст на ВСУ, потому что "все должно быть прозрачно". Но деталей не уточнил.

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Жена Олега Винника Таюне выступила и сольно, представив новый трек. Накануне она сообщила о премьере в инстаграме – это был ее первое сообщение с 2022 года. А до этого времени певица не упоминала на своей странице о войне.

Винник нарушил обещание

В телеграм-канале KIRS_TV напомнили, что в своем первом интервью во время войны Олег Винник высказывал мнение о своих русскоязычных песнях. Он говорил, что не будет переводить своих старых треков. Но и не будет петь их на концертах.

"Если бы я открыл рот на сцене на русском, я бы себя просто обблевал бы", – говорил артист в 2023 году. Очевидно, его ценности изменились.