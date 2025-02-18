Команда Олега Винника отреагировала на хейт. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу главы фан-клуба артиста Валерии Барон.

Не пропустите Он уехал, – Кошевой рассказал, куда исчез "Тамбовский волк", который работал в "Квартале 95"

Так, после концертов Олега Винника Валерия выставила новое фото с певцом и высказала свое мнение на критику в сторону Винника.

Еще никто не сделал столько для привития отъявленным русскоязычным "некогда друзьям" любви к украинскому языку, как Олег Винник своей одной с половиной песней на двухчасовом концерте в Праге,

– считает Барон.

Далее она опубликовала еще один пост, правда, он был несколько более эмоциональным. В этой публикации Валерия раскритиковала тех, кто осуждает Олега Винника за песни на русском языке на концерте. Она считает, что реакция критиков, которые подают это как "трагедию" и якобы обвиняют певца во всех проблемах страны, является преувеличенной.

Так, артист не сдержал слово. Обещал и не выдержал просьбы публики. Простите ему, идеальные люди. Простите за "Счастье". Простите за счастье! Простите за человечность, добро и любовь. Простите ему за многолетнюю регулярную помощь военным и гражданским. Простите за решение отдать все сбережения его семьи на благотворительность. Простите за создание десятков выдающихся, роскошных и прекрасных украинских песен. Простите ему за поддержку родного края и популяризацию Украины на территории Европы. Простите, святые люди. Вы, видимо, сделали для неньки куда больше, поэтому имеете право не славить и позорить? Уверена, что так и есть. Потому что украинцы – это люди с большой душой! И не станут просто так швырять камни. Особенно за язык, который так дружно возненавидели некоторые напоказ. Потому что безгрешны. Не так ли?,

– написала Валерия.

Команда Олега Винника отреагировала на хейт из-за исполнения русских песен / Скриншот с фейсбука

Напомним, во время первого за время большой войны интервью Олег Винник заявил, что не планирует переводить свои старые композиции на украинский, но и исполнять их на концертах не будет.

"Если бы я открыл рот на сцене на русском, я бы себя просто обблевал бы", – отмечал певец в 2023 году.

Однако во время выступления в Праге Винник вместе с женой Таюне все же исполнили русскоязычные песни, в частности "Нино" и "Счастье".