Команда Олега Винника відреагувала на хейт. Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку голови фан-клубу артиста Валерії Барон.

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Так, після концертів Олега Винника Валерія виставила нове фото зі співаком й висловила свою думку на критику у сторону Винника.

Ще ніхто не зробив стільки для прищеплення запеклим російськомовним "колись друзям" любові до української мови, як Олег Винник своєю однією з половиною піснею на двогодинному концерті в Празі,

– вважає Барон.

Далі вона опублікувала ще один допис, щоправда, він був дещо емоційнішим. У цій публікації Валерія розкритикувала тих, хто засуджує Олега Винника за пісні російською мовою на концерті. Вона вважає, що реакція критиків, які подають це як "трагедію" та нібито звинувачують співака у всіх проблемах країни, є перебільшеною.

Так, артист не дотримав слова. Обіцяв і не витримав прохання публіки. Пробачте йому, ідеальні люди. Пробачте за "Щастя". Пробачте за щастя! Пробачте за людяність, добро й любов. Пробачте йому за багаторічну регулярну допомогу військовим і цивільним. Пробачте за рішення віддати всі заощадження його сім'ї на благодійність. Пробачте за створення десятків видатних, розкішних і прекрасних українських пісень. Пробачте йому за підтримку рідного краю та популяризацію України на теренах Європи. Пробачте, святі люди. Ви, мабуть, зробили для неньки куди більше, тому маєте право неславити й ганьбити? Упевнена, що так і є. Бо українці – це люди з великою душею! І не стануть просто так жбурляти каміння. Особливо за мову, яку так дружно зненавиділи деякі напоказ. Бо безгрішні. Чи не так?,

– написала Валерія.

Команда Олега Винника відреагувала на хейт через виконання російських пісень / Скриншот з фейсбуку

Нагадаємо, під час першого за час великої війни інтерв'ю Олег Винник заявив, що не планує перекладати свої старі композиції українською, але й виконувати їх на концертах не буде.

"Якби я відкрив рота на сцені російською, я б себе просто обблював би", – наголошував співак у 2023 році.

Проте під час виступу в Празі Винник разом із дружиною Таюне все ж виконали російськомовні пісні, зокрема "Ніно" та "Счастье".