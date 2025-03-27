Этот презент артист в шутку назвал взяткой и объяснил, почему так считает. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Цейво подкаст".

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Так, выяснилось, что Андрей Данилко и Parfeniuk познакомились во время независимой музыкальной премии MUZVAR AWARDS. Тогда Илья подошел к Данилко, чтобы сделать совместное фото. Певец рассказал своему коллеге, что был разочарован, когда узнал, что Верка Сердючка – это на самом деле мужчина.

Они так верили. Так же как дети верят в Деда Мороза. Это было очень часто, когда мама с доченькой маленькой хотят сфотографироваться, а Ангелинка не хочет. Она же себе представляет Верку Сердючку, а тут какой-то дядя подходит. Она смотрит и не может понять, как это может быть,

– отметил Данилко.

Он также вспомнил историю о том, как Parfeniuk через менеджера передал ему мини проектор.

Я был членом жюри в YUNA, где надо голосовать за артистов. Этот подарок сыграл свою роль на выборе номинации. Я за него (за Parfeniuk – 24 Канал) проголосовал. Думаю, может это такая взятка. Мне кажется, что он это сделал искренне, но я учел. Может я плохо знаю его песни, но я обратил внимание и мне он, кажется, довольно интересный,

– иронично поделился артист.

"Цейво подкаст": смотрите видео онлайн

Напомним, на днях Parfeniuk показался с бывшей женой Симбочкой впервые после их скандальных интервью.