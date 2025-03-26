Симбочка рассказала, что встретилась с бывшим женихом – Parfeniuk (настоящее имя – Илья Парфенюк). Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм блогера.

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Тикток-блогерша сообщила, что певец приехал к дочери Софии. Кроме того, пара решила обсудить конфликты между ними.

В расставании виноваты двое, нам есть за что извиниться друг перед другом. Для дальнейшего будущего нашей дочери, нам надо наладить коннект и перестать ненавидеть друг друга. Нас навсегда связывает наша дочь – я перехожу к тому, что прощаю его за конкретные поступки,

– заявила Симбочка.

Блогерша добавила, что сейчас ей нелегко. Однако то, что между ними было, "остается только в памяти".



Симбочка о встрече с Parfeniuk / Фото из инстаграм-сториз

Также Симбочка намекнула, что у пары выйдет совместный подкаст 31 марта.



Симбочка о встрече с Parfeniuk / Фото из инстаграм-сториз

Скандальные интервью Симбочки и Parfeniuk

Parfeniuk после расставания с Симбочкой дал интервью Маше Ефросининой и заявил, что блогерша собирала на него компромат на протяжении их отношений, а после разрыва угрожала это обнародовать.

Впоследствии и Симбочка публично высказалась о разводе и обвинила певца в том, что он ее унижал, якобы хватал за горло и волосы во время беременности. Она откровенно рассказала о о ссорах с Parfeniuk и реалиях их отношений.