Об этом он высказался в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на журнал GQ.
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Аффлек подчеркнул, что развод – это естественный процесс, который не стоит драматизировать.
Существует тенденция смотреть на расставания и искать первопричины или что-то подобное. Но, честно говоря... правда намного приземленнее, чем, возможно, люди считают, или интересна для них. Нет никакого скандала, никакой мыльной оперы, никакой интриги. Правда в том, что когда выспросите кого-то: "Привет, что случилось?". Никто не скажет: "Вот что случилось". Это просто история о людях, которые пытаются разобраться в своей жизни и отношениях так, как мы все обычно делаем,
– отметил мужчина.
В то же время он отметил, что очень уважает свою бывшую жену.
Какой была история любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес
- Романтическая история пары берет начало еще в 2000-х годах и была довольно непростой: сначала разрыв в 2004 году, потом неожиданная встреча через 18 лет. Любовь вспыхнула после того, как Лопес завершила предыдущие отношения с бейсболистом Алексом Родригесом.
- 20 августа 2022 года состоялась долгожданная свадьба, которая вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников. Казалось, что легендарная пара наконец-то нашла свое счастье.
- Однако весной 2024 года супруги начали жить отдельно, а впоследствии выставили на продажу совместный дом в Беверли-Хиллз стоимостью 65 миллионов долларов.
- В начале января 2025 года пара официально завершила брак и стали известны детали развода Джей Ло и Бена Аффлека.