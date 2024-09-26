Одного разу Дмитро взяв участь у конкурсі від DZIDZIO, де потрібно було зняти відеопародію. Успіх був великим, адже хлопця запросили до "Dzidziofamily". З 2014 року він почав публікувати рубрику "Інстабабця", де головну роль грає рідна бабуся блогера, Оксана. У 2017 році Варварук знявся у кліпі DZIDZIO "Банда-банда" у головній ролі. Як розвинулась його блогерська кар'єра та чому чоловік отримав порцію хейту після народження сина, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Блогерство та проєкти на ютуб

Дмитро є співзасновником проєкту SILRADA, суть якого полягає в пародії відомих пісень. До прикладу, у 2020 році Варварук разом із Юлею Вербинець, яка нещодавно стала мамою, та Тьомою Паучеком записали пісню "Білка", яка тривалий час трималась у топі на Apple Music та посіла першу сходинку у трендах ютубу.

Білка – Діма Варварук (feat. Pauchek & Verbaaa): дивіться відео онлайн

У 2021 році Дмитро появився у фільмі "Де гроші", а також став головним героєм кінокартини "Чарівний глечик". За рік випустив пародію на пісню "Стефанія", з якою гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022.

ЄВДОКІЯ – ПАРОДІЯ | Kalush – Stefania: дивіться відео онлайн

Свого часу блогер навіть отримав "Срібну кнопку на ютубі". В інстаграмі Варварук ділиться особистим життям, проводить розіграші, публікує новий контент, щоб інтерес аудиторії до його персони не зникав.

Особисте життя

Дмитро одружений з блогеркою Яною, яка взяла прізвище чоловіка. Спершу закохані хотіли відгуляти гучне весілля з викупом нареченої, музикантами й Олегом Винником, однак повномасштабна війна все змінила.

Шлюб пара зареєструвала без зайвих очей і камер. Навіть батьки молодят не знали про те, що їхні діти розписались.

Дмитро Варварук із дружиною / Фото з інстаграму блогера

Пізніше закохані прийняли рішення, що гучне весілля зараз не на часі, тому зробили скромне святкування орієнтовно на 35 людей.

Тому зі своїми організаторами ми обрали, як на мене, найкращий варіант. Одружилися у Галицькому замку – до речі, ми були перші, хто це зробив. В українських традиціях, без гучної музики, була тільки жива. Також ніхто не танцював, наш перший танець був імпровізований. Гості та родичі були раді й задоволені. Загалом нас було 30-35 людей,

– розповів блогер.

25 січня 2023 року молода сім'я вперше стали батьками. Яна народила хлопчика о 18:55. Чоловік у соцмережах ділився усім процесом появи на світ його сина.

Дмитро Варварук вперше став батьком / Колаж "ТСН"

Підписники дякували за те, що блогери відверто усім ділились і привітали з народженням первістка. За місяць родина вирішила похрестити малечу, однак і тут не обійшлось без скандалу.

Дмитро опублікував в інстаграмі свідоцтво про народження сина, де вказано, що хлопчика звати Варварук Хайп Дмитрович.

Дмитро Варварук поділився свідоцтвом про народження сина / Фото з інстаграму блогера

Інфлюєнсер повідомив, що з дружиною була домовленість, що ім'я обирає саме він, тому вибір припав на таку цікавинку. Люди ж у коментарях засудили сім'ю за такий вчинок, мовляв, ви зіпсували дитині життя.

Трошки згодом Дмитро поспішив заспокоїти публіку, зазначивши, що сина Хайпом не називали, це був всього лиш розіграш. Варварук публічно порвав фейковий документ і зізнався, що хлопчика назвали Марком.

В інстаграмі блогер називає сина Маркусиком.

Де зараз і чим займається Варварук

Дмитро живе і працює в Україні. Він часто проводить збори та допомагає українським військовим.

Блогер є одним із власників декількох закладів харчування під назвою "Хайп Pizza Sushi".

До слова, Варварук появляється у ролі експерта на програмі "Говорить вся країна".

Тож наразі діяльність блогера спрямована на розвиток власного бізнесу та соцмереж. Дмитро продовжує робити те, що йому завжди найкраще вдавалось – бути популярним і цікавим аудиторії.