Водночас днями він показав фото Евана та Емілії. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку шоумена.

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Так, Володимир Остапчук поширив фото, де зображений маленький Еван зі своєю сестрою Емілією. Зроби він це у день народження хлопчика.

Сьогодні (19 березня – 24 Канал) моєму середньому, Евану, сім років. Зустрічайте вже дорослого хлопця,

– написав під світлиною телеведучий.



Діти Володимира Остапчука / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Володимир Остапчук став батьком втретє. Його дружина Катерина Полтавська народила сина Тимофія. За словами зіркових батьків, старші діти Остапчука вже знайомі з малюком, а Володимир постійно підтримує з ними зв'язок.