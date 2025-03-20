Про це артист повідомив у своїх соціальних мережах і навіть показав кадри з робочої зустрічі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Otoy.

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Маю честь приєднатися своєю експертизою до незалежної робочої групи Міністерства економіки,

– зазначив репер.

Робоча група зосередиться на розробці концепту платформи, що має спростити процес пошуку роботи для українців та підбору кваліфікованих кадрів для бізнесу.

За словами Otoy, головним викликом на ринку праці наразі є якісний зв'язок між тими, хто шукає роботу, та компаніями, які потребують працівників. Він наголосив, що з командою прагне створити систему, де люди зможуть швидко знаходити роботу, а бізнес – отримувати необхідну підтримку.

Проєкт реалізовуватиметься під керівництвом першої віцепрем'єр-міністерки та міністерки економіки України Юлії Свириденко. Кураторами ініціативи призначено заступників міністра економіки Тетяну Бережну та Олександра Циборта.

Зауважимо, напередодні також стало відомо, що артист Коля Сєрга став радником міністра закордонних справ Андрія Сибіги.